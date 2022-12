Ludwigshafen. Am gestrigen Montagnachmittag ist ein Fahrradfahrer in Ludwigshafen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, missachtete ein 85-jähriger Autofahrer in der Erich-Reimann-Straße gegen 18.00 Uhr den Vorrang des auf dem Fahrradweg fahrenden 23-jährigen Radfahrers. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Radfahrer und zog sich schwere Verletzung zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

