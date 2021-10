Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Autotür verletzt

Ludwigshafen. Ein Radfahrer ist in Ludwigshafen mit einer unachtsam geöffneten Autotür kollidiert und gestürzt. Der Mann fuhr am Montag an einem geparkten Auto vorbei, als die darinsitzende 41-Jährige die Autotür öffnete, wie die Polizei mitteilte. Der Radfahrer stieß daraufhin mit der Tür zusammen und stürzte. Er verletzte sich am Arm und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet alle Autofahrenden darum, die Autotüren nicht unachtsam zu öffnen. Hilfreich ist der sogenannte "Holländischen Griff". Dabei werden Fahrer- oder Beifahrertür jeweils mit der Hand geöffnet, die der entsprechenden Tür abgewandt ist. Dabei wird automatisch die Schulter zur Fahrbahn bzw. zum Gehweg gedreht und von hinten kommende Fahrzeuge oder Fußgänger können besser gesehen werden.