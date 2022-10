Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Ludwigshafen wurde ein Radfahrer leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, missachtete der 31-jährige Radfahrer gegen 20 Uhr an der Einmündung Kurt-Schumacher-Straße/Nordring die von rechts kommende 56-jährige Autofahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1