Fahrradfahrer bedroht 48-jährige Frau und zerschlägt ihre Autoscheibe

Ludwigshafen. Ein Fahrradfahrer hat eine 48-jährige Autofahrerin bedroht und ihre Autoscheibe eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau durch das herumfliegende Glas leicht verletzt. Am Montag gegen 14 Uhr, fuhr die 48-Jährige mit ihrem Auto auf der Pranckhstraße in Richtung Paul-Kleefoot-Platz. Plötzlich kam ihr ein Fahrradfahrer entgegen, der entgegen der Fahrtrichtung fuhr und ihr zuschrie, dass sie falsch in der Einbahnstraße fahre. Als die Autofahrerin ihm entgegnete, dass er in die falsche Richtung fahren würde, hielt der Fahrradfahrer an, stieg von seinem Fahrrad und klopfte gegen die Autoscheibe der 48-Jährigen. Danach stellte er sein Fahrrad vor das Auto der Geschädigten, ging erneut zu der Fahrerseite und klopfte immer fester mit der Faust gegen die Scheibe bis diese zerbrach. Dann drohte der Unbekannte ihr noch, dass er sie umbringen würde und machte Bilder von ihr. Danach fuhr er mit seinem Fahrrad davon.

Wer Hinweise zu dem unbekannten Fahrradfahrer geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen, Telefonnummer 0621/9632122, zu wenden.