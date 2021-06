Fahrradfahrer attackiert 32-Jährigen am Berliner Platz

Ludwigshafen. Ein Passant ist am Samstagabend am Berliner Platz in Ludwigshafen am Rhein verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wartete das Opfer mit seiner Frau gegen 23 Uhr an der Bushaltestelle, als plötzlich ein Fahrradfahrer auf das Ehepaar zugefahren kam. Dieser schlug dem Mann aus Neuhofen seine Tasche ins Gesicht und setzte seine Fahrt fort. Durch den Schlag erlitt der 32-Jährige mehrere Kratzer an der linken Gesichtshälfte. Der Geschädigte gab gegenüber Beamten an, den Beschuldigten nicht zu kennen. Der unbekannte Täter konnte auch nach einer intensiven Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Das Opfer beschrieb den Täter wie folgt: Schwarze Kappe, rotes T-Shirt. Das Fahrrad des Unbekannten war rot. Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten Mann geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/ 963 2122 in Verbindung zu setzen.

AdUnit urban-intext1