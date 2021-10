Fahrer nach Frontalkollision mit Müllwagen in Auto eingeklemmt

Ludwigshafen. Ein Autofahrer ist nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Müllwagen in Ludwigshafen in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Bei dem Unfall am Donnerstagmittag in der Lagerhausstraße zogen sich der Unfallverursacher sowie die drei Insassen des Müllwagens leichte Verletzungen zu, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 37 Jahre alte Autofahrer war zuvor aus noch unbekannter Ursache von in den Gegenverkehr geraten.

Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten 37-Jährigen. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 55.000 Euro. Die Lagerhausstraße war wegen der Arbeiten an der Unfallstelle für zwei Stunden vollgesperrt.