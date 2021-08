Fackeltätigkeiten bei der BASF im Werksteil Nord erwartet

Ludwigshafen. Ab Dienstag kann es bis voraussichtlich Ende der Woche zu Fackeltätigkeiten im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen kommen. Dies teilte der Chemiekonzern am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung mit. Grund dafür seien Reparaturmaßnahmen, für die der Betrieb von Anlagen, darunter der Steamcracker, kurzzeitig unterbrochen werden muss. Überschüssige Gase werden hierbei über eine Fackel verbrannt. Es kann es zu sichtbarem Feuerschein, verbunden mit Lärmbelästigung und Rußbildung kommen.

