Fackeltätigkeiten bei der BASF bis Mitte November

Ludwigshafen. Beim Ludwigshafener Chemiekonzern BASF können ab Mittwoch bis Mitte November gelegentlich Fackeltätigkeiten entstehen. Der Grund dafür sind nach Angaben des Unternehmens vom Dienstag Instandhaltungsarbeiten am Steamcracker. In der Folge der Fackeltätigkeiten könnten Lärm- und Geruchsbelästigungen auftreten, kündigte die BASF an und bat die Anwohnerinnen und Anwohner gleichzeitig um Verständnis.

Der Steamcracker spaltet unter Zusatz von Wasserdampf bei etwa 850 Grad Hitze Rohbenzin auf, informierte der Konzern. Dabei entstehen unter anderem Ethylen und Propylen, beides unverzichtbare Grundprodukte für die Herstellung vieler BASF-Produkte am Standort Ludwigshafen. So werden aus Ethylen und Propylen unter anderem Kunststoffe, Lacke, Waschrohstoffe und Pflanzenschutzmittel hergestellt.

Zuletzt hatte die Fackel des BASF-Steamcrackers Mitte September die Region hell erleuchtet. Wegen einer Störung im Steamcracker mussten überflüssige Gase verbrannt werden. Dabei loderten die Flammen aus dem rot-weiß gestreiften, rund 140 Meter hohen Kamin immer wieder hoch. Zum Teil wurde der Vorgang von intensiver Rußbildung begleitet und war mit entsprechendem Lärm verbunden. Dieser war beispielsweise im Ludwigshafener Stadtteil Oppau deutlich zu hören.