Fackeltätigkeit in der kommenden Woche im Werksteil Nord der BASF

Ludwigshafen. In der kommenden Woche wird eine Anlage im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen zur gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfung abgestellt. Diese ist in regelmäßigen Abständen durchzuführen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Beim Abfahren der Anlage ab Mittwoch sowie beim Wiederanfahren ab Anfang September 2021, können nach Angaben des Chemiekonzerns überschüssige Gase über eine Fackel verbrannt werden. Dabei kann es zu sichtbarem Feuerschein, Lärmbelästigung sowie Rußbildung kommen.

