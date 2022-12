Fackeltätigkeit in der BASF wird bis Sonntag andauern

Ludwigshafen. Wegen eines technischen Defekts kam es in der Nacht auf Samstag zu einer Fackeltätigkeit in der BASF in Ludwigshafen. Wie die BASF ankündigt, wird diese auch noch weiter andauern. Noch bis Sonntag kann es zu Feuerschein kommen, der der mit Lärmbelästigungen verbunden sein kann. Der Defekt unterbrach laut BASF gegen 4.45 Uhr den Betrieb einer Anlage im Werksteil Nord. Die Sicherheitssysteme reagierten daraufhin wie vorgesehen; das überschüssige Gas wird über Fackeln verbrannt. Die BASF bittet um Verständnis.

