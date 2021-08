Fackeltätigkeit im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Von Ende August bis voraussichtlich Mitte Oktober werden Revisionsarbeiten in einer Anlage im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen durchgeführt. Wie der Chemiekonzern am Freitag mitteilte, sollen überschüssige Gase über Fackeln verbrannt werden. Dies kann mit sichtbarem Feuerschein und Lärmbelästigungen verbunden sein. Der Chemiekonzern teilte weiter mit, dass nach dem Abfahren der Anlage außerdem Spül- und Reinigungsarbeiten durchgeführt werden, die ebenfalls mit Lärm verbunden sind.

