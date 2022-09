Ludwigshafen. Am kommenden Wochenende kann es zu Fackeltätigkeiten bei der BASF in Ludwigshafen kommen. Wie der Chemiekonzern am Donnerstag mitteilt, sind Reparaturen an einer Anlage im Werksteil Nord geplant, die mit sichtbarem Feuerschein und Lärmentwicklung verbunden sein können. Die BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis.

