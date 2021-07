Ludwigshafen. Beim Chemieunternehmen BASF in Ludwigshafen kann es in den kommenden Tagen zu einer Fackeltätigkeit kommen. Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, wurde eine Anlage im Werksteil Nord wegen technischen Gründen außer Betrieb genommen. Überschüssige Gase werden nun über mehrere Fackeln verbrannt. Neben dem sichtbaren Feuerschein könnten dabei Lärmbelästigungen entstehen.

