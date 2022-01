Ludwigshafen. Am Freitagabend und am Samstag kann es im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen zu Fackeltätigkeiten kommen. Wie die BASF mitteilt, kann es dadurch zu sichtbaren Feuerschein kommen. Grund dafür sind Reparaturmaßnahmen an einer Anlage, bei denen überschüssige Gase über eine Fackel verbrannt werden. Die BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1