Speyer/Ludwigshafen. Die Evangelische Landeskirche in Baden und die Evangelische Kirche der Pfalz bringen gemeinsam ein Projekt gegen Taufmüdigkeit auf den Weg. Geplant sei ein Multiplikatorentreffen von Pfälzer und badischen Christen am 25. September in Ludwigshafen, sagte die theologische Referentin im Speyerer Landeskirchenrat, Pfarrerin Anja Behrens. Bei dem inhaltlichen Auftakt mit dem Titel „Unser Licht auf den Scheffel stellen. Fachtag zur Taufe“ solle neben Impulsreferaten zu Kasualien – Hochzeit, Beerdigung, Taufe, Konfirmation – der Austausch über die Taufe im Vordergrund stehen. Im Vorfeld werde ein Arbeitskreis ausloten, welche Themen wichtig seien, sagte Behrens. Kirchengemeinden suchten etwa nach Konzepten, wie nach der Taufe der Kontakt zu den Familien nicht abreiße. Von dem Fachtreffen im Herbst sollen Ideen in die Kirchengemeinden getragen werden. epd