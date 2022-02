Fachfirma nimmt Luftprobe in Schule nach Feuerwehreinsatz

Ludwigshafen. Nach dem Feuerwehreinsatz wegen eines stechenden Geruchs in der Ernst-Reuter-Schule in der Gartenstadt ist die Lage auch nach umfassenden Luftmessungen noch immer unklar. Deswegen muss der Unterricht weiterhin als Fernunterricht erfolgen, teilt die Verwaltung mit. Die Geruchsbelästigung war am Montagvormittag im Bereich einer Mädchentoilette wahrgenommen worden. 32 Schüler klagten über Augen- und Atemwegsreizungen und mussten behandelt werden. Im Ergebnis war nicht mehr nachzuweisen, welcher Stoff die Gesundheitsbeeinträchtigungen bei den Kindern ausgelöst hatte. Alle Kinder konnten mittlerweile wieder das Krankenhaus verlassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um auszuschließen, dass sich möglicherweise Schadstoffe in der Luft befinden, die mit den bisher genutzten Messmethoden nicht erkannt werden konnten, hat die Stadtverwaltung rein vorsorglich und im Interesse der Gesundheit der Schüler und Lehrkräfte eine Fachfirma beauftragt, eine Luftprobe zu nehmen und diese umfassend mit verfeinerten Messmethoden im Labor zu analysieren. Diese Analysen werden einige Tage in Anspruch nehmen. Bis das Ergebnis vorliegt, gibt es Fernunterricht.