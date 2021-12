Exkursion zu Wintervögeln

Ludwigshafen. Anlässlich der „Stunde der Wintervögel“, die bundesweit vom 6. bis 8. Januar begangen wird, lädt auch der Naturschutzbund (Nabu) Ludwigshafen zu einer Exkursion ein. Die Tour führt am Samstag, 8. Januar, von 14 bis 16 Uhr, in das Maudacher Bruch. Dort ist laut Nabu eine Vielzahl von Vögeln heimisch – sowohl sogenannte Standvögel als auch verschiedene Arten von Zugvögeln. Der Ausflug richtet sich an alle interessierten Vogelfreundinnen und -freunde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut Mitteilung werden zwei Gruppen je nach Stand der Vorkenntnisse gebildet. Der Gruppe ohne Vorkenntnisse soll bei der Exkursion ein Grundwissen über Aussehen und Lebensgewohnheiten verschiedener Stand- und Zugvögel vermittelt werden. Bei der Gruppe mit Vorkenntnissen wird darauf eingegangen, mit welchen Veränderungen die Tiere in ihrer Lebensumwelt konfrontiert sind und was dies für Folgen für sie hat. Beide Gruppen sollen auch die Anzahl der beobachteten Vögel ermitteln.

Fernglas mitbringen

Der Hakengimpel zählt zu den größten Finkenarten. © Nabu Ludwigshafen

Beide Gruppen sind auf eine Teilnehmerzahl von zwölf Personen begrenzt. Es gilt die 2G-Regel. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 6. Januar, per E-Mail an ludwigshafen@nabu-rlp.de oder telefonisch unter 0621/51 83 14 erforderlich. Teilnehmern raten die Experten des Naturschutzbundes, ein gutes Fernglas mitzubringen. jei