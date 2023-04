Exhibitionist im Ebertpark in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein Exhibitionist hat sich am Samstagmittag im Ebertpark in Ludwigshafen vor einer 25-jährigen Spaziergängerin entblößt. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 14:20 Uhr im Ebertpark im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim zu einer exhibitionistischen Handlung in der Nähe des Haupteingangs. Dort entblößte eine männliche Person vor einer 25-jährigen Spaziergängerin und entfernte sich im Anschluss aus dem Park.

Zeugen die etwas gesehen haben können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer: 0621 9632222 melden.