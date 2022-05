Exhibitionist gesucht

Ludwigshafen. Am Sonntag sind gegen 12.30 Uhr zwei neunjährige Kinder in der Schlesierstraße auf einen Mann aufmerksam geworden, der in einem Gebüsch saß und sich ihnen gegenüber in schamverletzender Weise entblößte. Die Kinder flüchteten und informierten einen Passanten. Bei Eintreffen der Polizei war der Mann verschwunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann war etwa 18 Jahre alt, sprach akzentfreies Deutsch ohne auffälligen Dialekt, hatte schwarze Haare, die mit Gel nach hinten Hinterkopf gekämmt waren. Er war trug ein schwarzes T-Shirt mit weißer, unbekannter Aufschrift und dunkle Shorts.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621/9 63 21 22 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen. pol/sko

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2