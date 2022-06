Exhibitionist entblößt sich in Ludwigshafen und flüchtet

Ludwigshafen. Ein Mann hat sich am Dienstag in Ludwigshafen vor einer 35-Jährigen entblößt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 18.20 Uhr zu Fuß in der Keplerstraße gegenüber dem Riedsaumpark unterwegs, als ein Mann aus einem Gebüsch kam, zeitgleich seine Hose herunterzog und sein Geschlechtsteil zeigte.

Der Exhibitionist flüchtete anschließend. Der Mann war circa 1,87m groß, von schlanker Statur und hatte kurze schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er ein hellblaues T-Shirt und eine kurze Hose. Sachdienliche Hinweise sollen der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621/9632222, gemeldet werden.