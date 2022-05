Exhibitionist belästigt 16-Jährige in Straßenbahn in Ludwigshafen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein Exhibitionist hat am Dienstagmorgen eine 16-Jährige in der Straßenbahn belästigt. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Ludwigshafenerin gegen 11.45 Uhr mit der Straßenbahn vom Berliner Platz kommend in Richtung der Haltestelle Oppau Endstelle unterwegs. Im vorderen Bereich der Bahn erblickte sie einen Mann, der sich vor ihr auszog und weitere exhibitionistische Handlungen an sich durchführte. Die 16-Jährige schrie den Mann an, dieser hörte auf. An der Haltestelle Oppau Endstelle stieg er schließlich aus der Bahn aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei beschreibt den Täter folgendermaßen: Männlich, circa 1,70 Meter groß, längerer Bart, dunkle Haare. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963 2222 entgegen genommen.