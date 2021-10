Exhibitionist auf Spielplatz vorläufig festgenommen

Ludwigshafen. Ein Exhibitionist ist auf einem Spielplatz in Ludwigshafen vorläufig festgenommen genommen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der 48-jährige Beschuldigte am Donnerstagnachmittag bei seiner Tat sein Glied berührt haben. Ein Zeuge hatte den Vorfall auf dem Spielplatz in der Gräfenaustraße gemeldet. Die Polizei nahm den 48-Jährigen noch vor Ort fest. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

