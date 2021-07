Exhibitionist auf Feldweg

Ludwigshafen. Ein Exhibitionist hat auf einem Feldweg in Ludwigshafen eine 13-Jährige belästigt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr das Mädchen am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr mit dem Fahrrad aus Richtung Mutterstadt nach Ruchheim. Auf Höhe des Ortseingangsschildes bemerkte sie einen unbekannten Mann, dem die Hose auf Kniehöhe hing und der an seinem Geschlechtsteil herumfingerte. Dabei ging er nach Schilderung der Polizei einige Schritte auf die Jugendliche zu, so dass zwischen beiden letztlich nur noch ein Meter Abstand war. Die 13-Jährige beschleunigte mit dem Fahrrad und fuhr ins Ortsinnere von Ruchheim. Dann verständigte sie ihre Mutter und die Polizei.

Der Exhibitionist soll etwa Mitte 20 und 1,75 Meter groß sein. Er hat kurzes schwarzes Haar und trug einen „leichten Vollbart“. Bekleidet war er mit einem blauen T-Shirt und einer dunklen langen Jeans. Eine Fahndung im Umkreis verlief ohne Erfolg. Wer Angaben zu dem Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de bei der Kripo zu melden. jei