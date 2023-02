Ex-Frau in Ludwigshafen bedroht und nachgestellt - 34-Jähriger in Haft

Ludwigshafen. Weil er gedroht hat, seine ehemalige Ehefrau zu töten, und dieser auch nachgestellt hatte, sitzt ein 34-Jähriger aus Ludwigshafen jetzt in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Mann sei am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt worden, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Bedrohung und Nachstellung erließ. Haftgründe sind nach Angaben einer Polizeisprecherin Flucht- und Wiederholungsgefahr. Es habe bereits über einen längeren Zeitraum mehrere Vorfälle gegeben, die polizeilich bekannt sind, so die Sprecherin. Wie berichtet, war der Mann am Dienstag nach der Todesdrohung am Oggersheimer Hans-Warsch-Platz festgenommen worden. Er hatte ein Messer bei sich.

