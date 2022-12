Eulen zu nachlässig

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen haben es in der Zweiten Handball-Bundesliga verpasst, auf den zweiten Tabellenrang vorzurücken. Die Mannschaft von Coach Michel Abt kam am Mittwochabend im Nachholspiel zu Hause in der Friedrich-Ebert-Halle gegen den abstiegsbedrohten HSG Konstanz nicht über ein 30:30 (15:10) hinaus und bleibt damit auf dem fünften Tabellenrang. Letztlich mussten die Eulen mit dem Remis noch zufrieden sein, denn sie lagen zwei Minuten vor Schluss noch mit 28:30 zurück.

„Wir ärgern uns über den verlorenen Punkt, denn wir haben in der zweiten Halbzeit nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen haben“, sagte der Eulen-Kreisläufer Sergey Gorpishin und befand: „Wir haben den Kopf in der Halbzeitkabine gelassen.“

Die Pfälzer waren in der ersten Halbzeit das bessere Team. Zeitweise führten die Ludwigshafener mit sechs Toren. Die HSG, die in den ersten 30 Minuten viele technische Fehler machte, steigerte sich aber in Durchgang zwei und glich zum 18:18 (37.) aus. Vor allem Leon Grabenstein, der Torhüter der Konstanzer, war mit 21 Paraden der überragende Spieler. Die Eulen liefen ab der 51. Spielminute einem Rückstand hinterher. Lion Zacharias, der mit acht Toren zum Toptorschützen der Eulen avancierte, und Alexander Falk sorgten mit ihren Treffern für den Ausgleich zum 30:30. Der Konstanzer Kars Michelberger (12 Tore) traf mit dem letzten Wurf des Spiels die Latte.

Eulen: Urbic - Falk (6), Zacharias (8/5), Bührer (1), Neuhaus (1), Klein (3), Durak (1), Haider (4), Meyer-Siebert (2), Eisel (1), Salger, Keskic, Gorpishin, Remmlinger (3). bol