Eulen wachen rechtzeitig auf

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen haben am Freitagabend ihr Heimspiel vor 990 Zuschauern gegen den VfL Lübeck-Schwartau mit 29:26 (13:14) gewonnen. Torwart Matej Aanin kehrte nach langer Abstinenz zurück ins Team.

Die Eulen erwischten aber einen schwachen Start. Lübeck ging mit 1:0 in Führung und legte in der Folge auch vor. Nach dem 8:6 (14.) durch Finn Kretschmer für den VfL und erneutem Fehlwurf im Angriff nahm der Ludwigshafener Trainer Ceven Klatt die erste Auszeit (15.). Doch die Lübecker zogen auf 11:7 (21.) davon und lagen noch drei Minuten vor der Halbzeit mit 14:11 (25.) vorne. Die Eulen, bei denen sich Hendrik Wagner am Knöchel verletzte, verkürzten aber noch vor der Pause auf 13:14.

Die Lübecker hatten sich gut auf die Friesenheimer 5-1-Abwehr eingestellt. Mit einem 3:0-Lauf nach dem Seitenwechsel bauten die Norddeutschen ihre Führung zunächst auf 17:13 (35.) aus. Doch dann parierte Aanin stark. Das gab offenbar der Ludwigshafener Abwehr einen Schub. Die Eulen ließen acht Minuten lang keinen Treffer zu. Enes Keskic warf die Eulen mit 18:17 in Front (42.).

In den letzten zehn Minuten der Partie setzten sich die Pfälzer dann entscheidend ab, vor allem weil Stefan Salger, der zwölf Treffer erzielte, von der VfL-Abwehr nicht mehr zu stoppen war.

Eulen: Aanin, Urbic - Salger (12), Keskic (3), Haider (3), Remmlinger (4), Wagner (1/1), Neuhaus (2/1), Falk (4), Hofmann, Meddeb, Klimek, Eisel. bol