Eulen verlieren ihren Kapitän

Ludwigshafen. Eine Ära endet, der Kapitän geht von Bord: Gunnar Dietrich, der insgesamt zwölf Jahre für die Eulen Ludwigshafen in der Bundesliga und der Zweiten Liga am Ball war, verabschiedet sich zum Saisonende. Der 36 Jahre alte Abwehrchef wechselt zum Handball-Drittligisten TuS KL-Dansenberg.

„Der Aufwand in der Zweiten Liga, was Training und viele weite Reisen angeht, ist mir dauerhaft zu hoch. Ich bin Familienvater, möchte mehr Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie haben und will den zeitlichen Aufwand für Handball reduzieren“, erklärt Dietrich die Beweggründe, die zu seiner Entscheidung führten. „Es ist auch eine körperliche Geschichte. Man stellt sich die Frage: Was kann ich noch leisten? Noch bringe ich meine Leistung. Aber ich werde nicht jünger. Nur Mitläufer möchte ich nicht sein.“

Kein endgültiger Schlussstrich

Handball macht dem Routinier immer noch Spaß. Deshalb will er auch keinen endgültigen Schlussstrich ziehen. „Bei der Entscheidung für Dansenberg spielt es auch eine Rolle, dass Frank Müller da Trainer wird“, erklärt Dietrich, dass er mit seinem ehemaligen Mannschaftskameraden und derzeitigen Eulen-Co-Trainer beim TuS KL-Dansenberg zusammenarbeiten wird.

„Bei ,Günnes’ stehen die Dankbarkeit und absolute gegenseitige Wertschätzung an oberster Stelle. Was er in den letzten Jahren für die Eulen geleistet und mit den Eulen erlebt hat, ist nicht hoch genug anzuerkennen“, würdigt Geschäftsführerin Lisa Heßler das Wirken Dietrichs, der von 2008 bis 2011 für die damalige TSG Lu-Friesenheim spielte und nach zwei Jahren beim TBV Lemgo-Lippe ab 2013 wieder das Eulen-Trikot trägt.

„Gunnar ist nicht umsonst seit fünf Jahren der Kapitän der Mannschaft. Er ist ein stückweit auch das Herz des Teams, er ist der Kopf der Abwehr“, lobt Trainer Ceven Klatt den 36-Jährigen: „Gunnars Abschied ist ein Verlust für die Eulen. Es wird schwer, ihn zu ersetzen. Sein Wort hat Gewicht. Was er sagt, findet Gehör und wird akzeptiert.“ red