Eulen schlagen den VfL

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen klopfen an der Spitze der 2. Handball-Bundesliga an. Vor 712 Zuschauern gewannen die Pfälzer am Montagabend zu Hause das Topspiel gegen Spitzenreiter VfL Gummersbach mit 30:25 (18:13). Überragend waren dabei Keeper Iga Urbic (17 Paraden, ein gehaltener Siebenmeter), Nationalspieler Hendrik Wagner, der zwölf Treffer erzielte, und Marc-Robin Eisel, der ins kalte Wasser geschmissen wurde.

Die Eulen, die kurzfristig auf den erkrankten Spielmacher Jan Remmlinger verzichten mussten, erwischten einen klasse Start. Max Neuhaus führte gut Regie, die Abwehr stand und Urbic hielt mit neun Paraden im ersten Durchgang stark. Nach dem Treffer von Alexander Falk zum 9:4 (14.) nahm VfL-Coach Gudjon Valur Sigurdsson die Auszeit. Doch die Eulen bauten den Vorsprung sogar mit zwei Mann weniger auf 11:4 (17.) aus. Dann bewertete das Schiedsrichtergespann Christian Hannes und David Hannes den Einsatz von Neuhaus beim Wurfversuch von Ole Pregler als grobes Foul. Der Eulen-Spielmacher musste mit Rot vorzeitig in die Kabine (19.). Für ihn übernahm Marc-Robin Eisel – und machte seine Sache sehr gut. Gummersbach spielte die abschließenden fünf Minuten mit dem siebten Feldspieler. Mit seinem Wurf ins leere Tor erhöhte Eisel auf 17:8 (27.). Doch die Bergischen verkürzten mit einem 3:0-Lauf auf 13:17 (29.). Und wieder war es Eisel, der dafür sorgte, dass die Eulen mit fünf Toren Vorsprung in die Pause gingen.

Nach dem Seitenwechsel taten sich die Pfälzer im Angriff schwerer. Die Eulen gingen zu fahrlässig mit ihren Möglichkeiten um. Gummersbach verkürzte auf 21:24 (50.). Der Spitzenreiter gab sich auch nicht geschlagen, als Stefan Salger zum 26:22 (55.) traf und kam noch einmal auf 25:27 (57.) ran. Die Eulen zeigten den Kampfgeist, der jetzt gefragt war. Und letztlich war es Eisel, der unwiderstehlich durch die VfL-Defensive marschierte und zum 28:25 einwarf. Neben Urbic und Wagner war der 22-Jährige der Matchwinner der Eulen an diesem Abend. „Wie haben eine fantastische erste Halbzeit gespielt, im zweiten Durchgang lief es nicht mehr ganz so gut, aber die Mannschaft hat unglaublich gekämpft und wir sind überglücklich über den Sieg“, sagte der Ludwigshafener Coach Ceven Klatt.

Eulen: Urbic – Wagner (12/1), Salger (5), Dietrich (1), Neuhaus (2/1)), Falk (2), Eisel (4), Hofmann (1), Klimek (1), Haider (1), Keskic (1). bol

