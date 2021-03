Ludwigshafen. Torhüter Matej Ašanin kehrt zur neuen Saison von RK Zagreb zu den Eulen Ludwigshafen zurück. Der 27 Jahre alte Keeper, der zum Kader der kroatischen Nationalmannschaft zählt, hat einen Zwei-Jahres-Vertrag beim Ludwigshafener Handball-Bundesligisten unterschrieben, bestätigt Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler. Nach dem zum Saisonende feststehenden Abschied von Gorazd Škof, der seine Karriere beendet, und Martin Tomovski, der nach Nordmazedonien heimkehrt, ist damit eine wichtige Torhüterfrage beantwortet.

Bereits von Februar bis Juni 2019 stand der 2,03 Meter große Ašanin, als Wintertransfer von Sporting Lissabon gekommen, im Eulen-Tor und hatte großen Anteil an der spektakulären Rettung am letzten Bundesliga-Spieltag. Ašanin war damals der Held beim sensationellen 29:26-Derbysieg in Mannheim gegen die Rhein-Neckar Löwen.