Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen haben sich im Kampf um den Verbleib in der Handball-Bundesliga zurückgemeldet. Das Team von Trainer Benjamin Matschke kam am Donnerstag in der Friedrich-Ebert-Halle gegen die HSG Wetzlar zu einem 27:27 (15:10). Allerdings: Die Pfälzer führten zeitweise mit sechs Toren und vier Minuten vor Schluss noch mit 27:24. In der Schlussphase gaben die Eulen den Sieg dann aber aus der Hand.

AdUnit urban-intext1

Ein starkes Spiel bei Ludwigshafen machte Max Neuhaus. Vor der Partie hatte der 21-Jährige seinen Vertrag bis 2023 erhalten, was Geschäftsführerin Lisa Heßler freute. „Max passt super in unser Profil und bekommt auch die notwendige Zeit, sich sportlich weiterzuentwickeln“, betonte sie. Neuhaus, der im Sommer nach Ludwigshafen kam, soll eine führende Kraft bei den Eulen werden.

Gegen Wetzlar zeigte sich Ludwigshafen von der bitteren Heimniederlage Tusem Essen (25:26) gut erholt. Nach fünf Minuten stand es 3:0. In der Folge bauten die Eulen die Führung weiter aus. Zur Pause lagen die Friesenheimer mit fünf Treffern vorn. Die Eulen kamen auch konzentriert aus der Kabine. Pascal Durak stellte mit einem Tor von Rechtsaußen auf 18:12 (37.). Lange sah es nach einem Erfolg der Friesenheimer aus. Doch in den letzten vier Minuten der Begegnung wirkten die Eulen nervös. Zu überhastet schlossen sie im Angriff ab. HSG-Spieler Kristjan Björnsen überwand 13 Sekunden vor Schluss Gorazd Skof im Ludwigshafener Tor zum 27:27.

Neuhaus ärgert sich

Die Eulen hatten den letzten Wurf des Spiels. Azat Valilullin hämmerte den Ball beim Freiwurf an die Latte. Danach war Schluss. Neuhaus, der fünf Tore erzielte, zeigte sich enttäuscht. „Wir haben leider einen Sieg liegenlassen“, sagte der Rückraumakteur. Teamkollege Mappes erklärte: „Der Punkt ist für Wetzlar eigentlichunverdient, wir haben es nicht geschafft, den Sieg über die Zeit bringen.“ In der Tabelle zogen die Eulen nach Pluspunkten mit dem Viertletzten HSG Nordhorn-Lingen gleich. Beide haben nun neun Zähler. Zum rettenden Ufer fehlen Neuhaus und Co. derzeit zwei Punkte.

AdUnit urban-intext2

Eulen: Tomovski, Skof – Neuhaus (5), Mappes (7), Dietrich (3), Durak (4/2), Remmlinger (3), Valiullin (2), Klimek (2), Wagner (1), Haider, Scholz, Falk, Meddeb, Klein. bol