Eulen holen noch das Beste heraus

Mannheim. Die Zweitliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen sind am Samstagabend im Heimspiel gegen Schlusslicht TuS Ferndorf nicht über ein 27:27 (11:14) hinausgekommen. Dennoch war es für die von Impfdurchbrüchen geplagten Pfälzer ein gewonnener Punkt, da sie bis kurz vor Schluss einem Rückstand hinterherliefen. Der Tabellenletzte führte zeitweise mit fünf Toren und lag drei Minuten vor dem Ende noch mit 27:25 vorn. Wieder einmal war es Rückraumspieler Stefan Salger, der den Eulen einen Punkt sicherte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ob ich ein Mann für solche Situationen bin, weiß ich nicht. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ich wollte einfach Verantwortung für die Mannschaft übernehmen, und wir haben das Unentschieden ja dann noch geschafft“, sagte Salger. Er betonte aber: „Spielentscheidend war diesmal Max Neuhaus, der hat uns mit seiner Leistung im Spiel gehalten. Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir einfach nicht gut genug. Durch die Corona-Sache in den vergangenen Tagen sind wir natürlich schon aus dem Rhythmus gekommen, allerdings soll das keine Ausrede sein. Andere Mannschaften haben die gleichen Probleme.“

Neuhaus überzeugt

Neuhaus zeigte wohl seine beste Saisonleistung. Durch die Verletzung von Pascal Bührer ist der 22-Jährige als Mittelmann neben Jan Remmlinger nun sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung gefragt. Gegen Ferndorf zeigte er starke 45 Minuten. „Ich freue mich, dass ich im Angriff und in der Abwehr viel spielen durfte, habe aber gemerkt, dass ich hinten raus nicht mehr so viel Luft hatte. Da waren ein, zwei Würfe nicht gut genug. Es ist schade, dass wir es nicht schaffen, unsere Leistung konstant abzurufen – immer erst in den letzten fünf Minuten.“

Trainer Ceven Klatt machte klar: „Wir hatten schwierige Wochen hinter uns. Aufgrund der starken ersten Halbzeit hat sich Ferndorf das Unentschieden verdient. Wir haben aber trotz des dezimierten Kaders super gekämpft.“ Bereits am Mittwoch, 20 Uhr, müssen die Eulen beim ThSV Eisenach antreten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2