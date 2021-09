Eulen feiern ersten Sieg

Ludwigshafen. Die ersten beiden Punkte der Saison sind im Horst: Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen besiegte am Mittwochabend vor 1649 Zuschauern den TV Großwallstadt in der Friedrich-Ebert-Halle deutlich mit 36:27 (17:13). Acht Minuten lang hielten die Mainfranken mit. Dann hatte Eulen-Torwart Matej Asanin zwei Paraden in Folge und die Pfälzer Offensive kam ins Rollen. Die Eulen glänzten mit Tempohandball. Großwallstadt war mit dem Vier-Tore-Rückstand zur Pause noch gut bedient.

Im zweiten Durchgang gingen die Eulen nicht mehr ganz so hohes Tempo. Aber egal. Asanin hielt weiter ganz stark, seine Vorderleute trafen. Pascal Bührer gab nach langer Verletzungspause sein Comeback und fügte sich mit vier Treffern ein. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, ich bin natürlich sehr zufrieden“, sagte Coach Klatt, der seinen ersten Sieg als Eulen-Trainer feierte.

Eulen: Asanin – Remmlinger (5), Falk (6), Haider (1). Klimek (1), Keskic (3), Wagner (10/2), Klein (4), Bührer (4), Meddeb (1), Neuhaus (1). bol