Die Eulen Ludwigshafen treten auf der Stelle. In 2023 hat der Handball-Zweitligist noch kein Spiel gewonnen. Das Team, das derzeit von Co-Trainer Andrej Kogut betreut wird, da Chefcoach Michel Abt aus persönlichen Gründen eine Pause einlegt, holte nach drei Niederlagen in Folge zuletzt zwei Unentschieden. Der Tabellensechste muss am Freitag, 19.30 Uhr, beim Ligadritten TuS N-Lübbecke

...