Etwa 75 Geflüchtete aus der Ukraine bereits in Ludwigshafen registriert

Ludwigshafen. Die Stadtverwaltung Ludwigshafen bereitet sich weiter auf die Aufnahme geflüchteter Menschen aus der Ukraine vor. Rund 75 Personen, zumeist Mütter mit Kindern, sollen sich bereits bei der Ausländerbehörde der Stadt Ludwigshafen registriert haben. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor. Unterkunft finden diese Personen privat bei Verwandten oder Bekannten. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass ihr in den nächsten Wochen auch vermehrt Menschen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Rheinland-Pfalz zugewiesen werden – also Flüchtende aus der Ukraine, die nicht bei Verwandten oder Bekannten wohnen können und die die Stadt deswegen in ihren Flüchtlingsunterkünften sowie in Wohnungen unterbringen wird.

Die Volkshochschule bereitet indessen die ersten Deutschkurse für Geflüchtete aus der Ukraine vor. Der zentralen Anlaufpunkt für Geflüchtete aus der Ukraine arbeitet seit vergangenem Donnerstag mit einer Terminvergabe, das heißt Geflüchtete können sich vorab per E-Mail an aufenthaltsrecht-ukraine@ludwigshafen.de für einen Termin anmelden. Die Stadtverwaltung empfiehlt, sofern möglich, einen Termin per E-Mail zu beantragen. Nach der Registrierung erhalten Flüchtende die Möglichkeit bei der Abteilung Asyl im Stadthaus Nord vorsprechen und Sozialleistungen, wie zum Beispiel finanzielle Unterstützung oder medizinische Behandlungen, zu beantragen

Weitere Informationen sind in Deutsch und Ukrainisch auf der Homepage der Stadt Ludwigshafen zu finden: www.ludwigshafen.de