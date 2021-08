130 Berufe und eine breite Palette an Ausbildungsplätzen: Mit ihrer Sommertour führt die Handwerkskammer der Pfalz derzeit junge Menschen an potenzielle Arbeitgeber heran. In Ludwigshafen machten Katrin Kahl und Jessica Fornaro mit ihrem Berufsberatungsmobil vier Stunden lang Station auf dem Berliner Platz.

Die beiden Coaches für betriebliche Ausbildung sind bei der Handwerkskammer

...