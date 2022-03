Es gibt wieder ein Blumenbeet zu verschenken

Ludwigshafen. Das Schotterbeet vor der eigenen Haustür ganz einfach in ein buntes Blumenbeet verwandeln? Die Initiative Lokale AGENDA 21 und die BUND Kreisgruppe Ludwigshafen machen es möglich. In einer gemeinsamen Aktion verschenken sie wieder ein pflegeleichtes Blumenbeet an eine Ludwigshafenerin oder einen Ludwigshafener. Im vergangenen Jahr durfte sich Gerd Acker aus Oggersheim über eine neugestaltete Grünfläche (Bild) freuen. Nun will das Team wieder losziehen und kostenlos einen Vorgarten von maximal zehn Quadratmetern umgestalten. Die Aktion ist für Samstag, 7. Mai, geplant. Interessierte schicken ihre Bewerbung mitsamt einem Foto des Beetes bis zum 15. April an: ludwigshafen@bund-rlp.de. Wer sich bereits 2021 beworben hat, ist automatisch in der Auswahl dabei.

