Erstsemester begrüßt

Ludwigshafen. Rund 90 Erstsemester-Studenten konnte die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) Ludwigshafen am Montag wieder in Präsenz begrüßen. Wie die Hochschule mitteilte, fand die Begrüßung vor Ort in der Corona-bedingt platzbeschränkten Aula und den Konferenzräumen statt. Der Großteil der insgesamt über 600 neuen Bachelorstudierenden verfolgte den Start ins akademische Leben virtuell über den Live-Stream auf dem YouTube-Kanal der Hochschule, hieß es weiter. Die hybride Erstsemesterbegrüßung markiert den Start in ein ebenfalls hybrides Wintersemester: Auf die Studierenden wartet ein Mix aus Präsenz- und Onlineveranstaltungen.

Die Sieben-Tag-Inzidenz in Ludwigshafen ist derweil wieder gefallen: Lag sie am Vortag noch bei 75,9, sank sie am Dienstag auf 65,5. Dagegen stieg die Hospitalisierungs-Inzidenz von 1,0 auf 2,0. her