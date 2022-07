Erstmals Nextbikes für Hotelgäste

Ludwigshafen. Am Heinrich-Pesch-Haus (HPH) in Ludwigshafen ist eine neue VRNnextbike-Station eröffnet worden. Nach Angaben einer Sprecherin ist es die erste Ausleihstation an einem Hotel in Ludwigshafen. Gäste des Heinrich-Pesch-Hotels können die Fahrräder kostenfrei ausleihen, die Station stehe aber auch allen anderen Nextbike-Nutzern zur Verfügung. Am Standort auf dem Gelände in der Frankenthaler Straße sind zwölf Fahrräder untergebracht.

Laut HPH ist die Station „Ludwigshafen West – Heinrich-Pesch-Haus“ ein Pilotprojekt und heißt „HOTELbike“. In bestimmten Tarifen ist die Anmietung eines Fahrrads bereits in der Übernachtung enthalten. „Wir freuen uns, unseren Gästen diese umweltfreundliche Art der Mobilität anbieten zu können“, sagt Hoteldirektor Marco Dakkus. Als gebürtiger Holländer unterstütze der das Radfahren besonders, erklärt er mit einem Augenzwinkern.

Das Team des Heinrich-Pesch-Hotels präsentiert ein Mietfahrrad. © HPH

Mit der neuen VRNnextbike-Station auf dem Hotelgelände sind aber noch ganz andere Ziele verbunden. Für Dakkus und sein Team ist die Ausleihmöglichkeit ein Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit. „Unsere Gäste können mit der Bahn und dem öffentlichen Nahverkehr umweltfreundlich anreisen. Vor Ort sind sie dann dank der Fahrräder auch mobil und können am Abend oder in einer Pause Besorgungen machen, in die Stadt oder durch das Maudacher Bruch fahren“, zählt er die Möglichkeiten auf.

Auch für Seminargruppen

Die Anmietung der zwölf Fahrräder erfolgt ganz gewöhnlich über die App von VRNnextbike. Auch Tagungs- und Seminargruppen können die Fortbewegungsmittel für gemeinsame Ausflüge reservieren. Für größere Gruppen ist allerdings eine Anmeldung erforderlich, teilt das HPH mit.

Insgesamt gibt es in Ludwigshafen inzwischen fast 50 VRNnextbike-Stationen. Die einzigen Stadtteile, in denen noch keine Standorte für Mietfahrräder eingerichtet wurden, sind Maudach, Ruchheim, Oppau, Edigheim und Pfingstweide. red/jei