Erstes Treffen zur Förderung der Hochstraßen-Projekte

Ludwigshafen. Eine Delegation der Stadt Ludwigshafen ist für ein Auftakttreffen in den Verhandlungen um die Förderung der Hochstraßen-Projekte durch Bund und Land nach Bonn gereist. Am zweiten Dienstsitz des Bundesverkehrsministeriums trafen Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Kämmerer Andreas Schwarz und Baudezernent Alexander Thewalt auf Vertreter von Bund und Land, wie die Rathauschefin am Montag den Hauptausschuss informierte. Konkrete Verhandlungen über die Summen, die die Fördergeber für die großen Ludwigshafener Infrastrukturprojekte beisteuern, habe es noch nicht gegeben. „Es war ein lockerer Auftakt, bei dem vor allem technische Fragen besprochen wurden. Etwa wann bestimmte Gutachten eingehen“, so Steinruck.

Prozentuale Anteile erwünscht

Bei dem Aufeinandertreffen habe die Oberbürgermeisterin aber nochmals verdeutlicht, dass die Stadt Ludwigshafen eine prozentuale Förderzusage einfordert und keine fixen Summen. „Wir wollen 20 Prozent vom Land, 65 Prozent vom Bund und 15 Prozent Eigenanteil“, betonte Steinruck mit Blick auf die zu erwartenden Kostensteigerungen durch erhöhte Baupreise und Materialkosten sowie die allgemeine Inflation. „Wenn einige der Prognosen zu den weiteren Entwicklungen eintreffen, dann wird das verdammt teuer“, kündigte sie an. Deutlich teurer als ohnehin schon.