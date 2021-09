Erstes offizielles Lastenrad für LU

Ludwigshafen. Ob die Innenstadt von Ludwigshafen tatsächlich der beste Ort für eine ausgedehnte Fahrradtour ist, muss sich noch herausstellen. Fest steht aber: Für Ludwigshafener, die an einer ernsthaften Mobilitätswende interessiert sind, gibt es jetzt eine neue Option – ein kostenloses Lastenrad mit Elektromotor. Bis zu 25 Stundenkilometer schnell fährt es und es erlaubt ein Gesamtgewicht von 250 Kilogramm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Mannheim werden die LaMas immer beliebter. Sieben Exemplare sind dort seit dem Jahr 2017 in den kostenlosen Verleih gekommen und werden seither rege in Gebrauch genommen. LaMa steht für Lastenvelo Mannheim und ist jetzt auch auf der anderen Rheinseite aktiv geworden. Gemeinsam mit dem Kreisverband Vorderpfalz des VCD, einem gemeinnützigen Umweltverband, dem an einer umweltfreundlichen Mobilität gelegen ist, ist die Finanzierung des 4600 Euro teuren Lastenrades gelungen. Es steht ab sofort an der ersten Ausleihstation im Stadtteil West in der Waltraudenstraße 34 bei der Matthäus Kirchengemeinde. Tim Borsdorf, Radenthusiast und Initiator von Lastenvelo Mannheim, kündigte am Donnerstag an, dass das erste ausleihbare Ludwigshafener Lastenfahrrad von nun an im Rhythmus von zwei Monaten durch die Stadtteile wandere und an immer neuen Leihstationen bereitsteht.

Drei Tage am Stück leihen

LaMas seien die perfekte Lösung, wenn man für den Einkauf, den Umzug oder ein Picknick im Grünen eine Transportmöglichkeit brauche, so Borsdorf, der selbst ein Lastenrad fährt. Da die Räder über ein Dreipunktgurtsystem verfügten, sei es auch möglich, Kinder in die Kiste vor dem Lenker zu setzen und sie dort anzuschnallen. Wolfgang Mangold ist sowohl Mitglied bei LaMa als auch beim VCD und insofern das Scharnier.

Die Kosten für die Anschaffung des Rades wurden gemeinsam ge-stemmt. 1500 Euro gab der VCD aus eigenen Mitteln, wie Diethelm Messinger, Stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands, erklärte. 1500 weitere Euro habe man an Spenden eingeworben. Große Anteile daran hätten das Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk in Ludwigshafen (GML) und der Marketing-Verein. Das letzte Drittel des Anschaffungspreises kam schließlich aus der Schatulle von LaMa. Zugute kommt die Finanzierung den Nutzern selbst, die keinen Cent bezahlen müssen. Bis zu drei Tage wird das Gefährt am Stück verliehen. Den Akku zu laden, dauert nur eine Stunde. Die Reichweite beträgt dann etwa 60 Kilometer, wie erste Selbstversuche ergeben haben. Die Leihe funktioniert über die Homepage www.lastenvelomannheim.de. Man freue sich immer über Spenden, so die Initiatoren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wo Räder fahren, dann braucht man Radwege. Auch wenn die Feststellung trivial ist, so knirscht es doch merklich bei der Realisierung etwa der Radrouten zwischen Schifferstadt und Ludwigshafen. „Das könnte schneller gehen“, findet Diethelm Messinger, der sich sicher ist, dass man auf der Pendler-Radroute schon mit dem Bau hätte beginnen können – zumindest zwischen den Städten. Schwieriger sei es in Ludwigshafen-Mundenheim und entlang der Innenstadt Richtung Mannheim. Angesichts der Neuerrichtung der Hochstraße Süd ist Messinger der Ansicht: „Vor 2025 wird das nichts.“