Ludwigshafen. Osman Gürsoy ist ein Kind der Nördlichen Innenstadt. Aufgewachsen in West, lebt der 32-Jährige mittlerweile in Nord. „Das ist einfach mein Stadtteil“, sagt der Ludwigshafener im Gespräch mit dieser Redaktion. Und Gürsoy wird künftig Gesicht und Sprachrohr dieses Stadtteils sein. Denn am 24. Januar wurde der SPD-Politiker zum neuen Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt gewählt (wir berichteten). Zum Nachfolger des Parteikollegen und langjährigen Amtsinhabers Antonio Priolo, der im September nach schwerer Krankheit gestorben war. Gürsoy ist der erste Ludwigshafener Ortsvorsteher mit türkischem Migrationshintergrund. An diesem Dienstag wird er im Ortsbeirat vereidigt.

AdUnit urban-intext1

Für den 32-Jährigen, der hier geboren wurde und dessen Familie in der dritten Generation in Deutschland ist, ist das ein Zeichen gelungener Integration. Bereits sein italienischstämmiger Vorgänger Priolo war in der Nördlichen Innenstadt mit dem Hemshof - ein Bezirk, in dem viele Nationalitäten und Kulturen aufeinandertreffen - über Jahre sehr beliebt gewesen. Der Sizilianer, der im vergangenen Jahr einem Hirntumor erlegen war, spielt für Gürsoys politischen Werdegang eine große Rolle. „Er war gewissermaßen ein Mentor für mich“, sagt Gürsoy über Priolo. „Ich kannte ihn mehr als zehn Jahre lang und wir haben immer gut zusammengearbeitet.“

Osman Gürsoy vor dem Ortsvorsteherbüro im Hemshof. Der 32-Jährige ist Nachfolger des langjährigen Amtsinhabers Antonio Priolo. © Thomas Tröster

Amtsgeschäfte bereits geführt

Seit 2018 war Gürsoy Priolos Stellvertreter. „In der Phase seiner Erkrankung habe ich die Amtsgeschäfte übernommen. Aus diesem Grund habe ich jetzt schon eine längere Eingewöhnungszeit hinter mir“, sagt der 32-Jährige. „Priolo hat den Stadtteil sehr geprägt. Ich möchte als Ortsvorsteher seine Ziele und Ideen weiterentwickeln. Ich trete in große Fußstapfen.“

AdUnit urban-intext2

Groß sind auch die Herausforderungen, die im Stadtteil auf Gürsoy zukommen. Eine davon ist die Stadtentwicklung im Zusammenhang mit dem geplanten Abriss des Rathaus-Centers. „Es wird ein großer Nahversorger wegfallen und dadurch einen Engpass für die Menschen in der Nördlichen Innenstadt geben“, sagt Gürsoy. Diesbezüglich befinde er sich bereits in Gesprächen, um alternative Supermarktstandorte auszumachen. Denn durch den Abriss der Hochstraße Nord werde auch die Innenstadt künftig schwerer erreichbar sein.

Daneben plagen den Stadtteil massive Probleme mit Müllablagerungen und wildem Parken. „Durch Antonio Priolo ist es gelungen, Mülldetektive im Stadtteil zu etablieren. In diesem Jahr sollen noch ein paar dazukommen“, sagt der neue Ortsvorsteher. Grundsätzlich setzt der 32-Jährige aber auf Dialog. „Man muss mit den Menschen ins Gespräch kommen, sie möglichst von klein an auf die Probleme hinweisen. Ich habe da schon ein paar Ideen, die aber noch nicht spruchreif sind“, sagt er. Den Vorschlag von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), mit mobilen Kameras gegen Müllsünder vorzugehen, bewertet Gürsoy zwiegespalten. „Ich glaube, das ist datenschutzrechtlich schwierig umsetzbar“, sagt er.

AdUnit urban-intext3

Ein wichtiges Vorhaben von Osman Gürsoy ist die Einführung von Stadtteil-Konferenzen. „Durch die Treffen mit Bürgern möchte ich die Stadtteilpolitik transparenter und nachvollziehbarer machen. Ich will die Anliegen der Menschen aufnehmen und sie gegenüber der Stadtverwaltung vertreten.“

AdUnit urban-intext4

Auch das Thema Jugend und Familie beschäftigt Gürsoy, der 2010 in die SPD eingetreten ist. Auch privat, denn seine Ehefrau und er erwarten bald ihr erstes Kind, einen Sohn. Wenn dieser etwas älter ist, wird Gürsoy ihn sicher oft mit auf den Abenteuerspielplatz Oggersheim nehmen, in dessen Bürgerinitiative er den Posten als Vorsitzender innehat. „Die Schafe und Ziegen freuen sich schon darauf“, sagt er und lacht. Ansonsten geht Gürsoy in seiner Freizeit gerne ins Hallenbad schwimmen. „Das vermisse ich derzeit sehr“, sagt er mit Blick auf die Corona-bedingten Einschränkungen.

Beruflich pendelt der Pädagoge über den Rhein, wo er für die Stadt Mannheim arbeitet und ein Kinderhaus in der Schwetzingervorstadt leitet. Sein Zuhause ist und bleibt aber Ludwigshafen. Die Nördliche Innenstadt. „Ich liebe die Gelassenheit der Bürger, die hier seit Jahrzehnten zusammenleben. Ihren Zusammenhalt. Und die vielen Möglichkeiten, die der Stadtteil bietet.“