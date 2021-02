Ludwigshafen. Zum ersten Todestag hat Rathauschefin Jutta Steinruck (SPD) am Donnerstag das Grab des Alt-Oberbürgermeisters Werner Ludwig besucht. Dieser war am 25. Februar 2020 im Alter von 93 Jahren gestorben. Am Ehrengrab auf dem Hauptfriedhof legte Steinruck Blumen nieder. „Dr. Werner Ludwig hat unsere Stadt wie kein anderer geprägt und gestaltet. Er hat mich auf meinem politischen Weg begleitet, er war mein Vorbild und Mentor. Wir erinnern heute an ihn als einen äußerst populären und erfolgreichen Oberbürgermeister“, sagte sie. „Er hat bis zuletzt hohes Ansehen in der Bevölkerung genossen und wurde parteiübergreifend für sein außergewöhnliches Engagement, seine Sachkompetenz, Leidenschaft und für sein Verantwortungsbewusstsein respektiert und geschätzt. Ich bin in Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen.“ Ludwig war von 1965 bis 1993 Oberbürgermeister Ludwigshafens. (Bild: Stadt)