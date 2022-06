Erste Station für Leihautos in Maudach

Ludwigshafen. Im Ludwigshafener Stadtteil Maudach ist eine neue Carsharing-Station in Betrieb genommen worden. Der Standort des Anbieters Stadtmobil befindet sich in der Nelkestraße und ist der erste in Maudach. Damit wächst das Leihauto-Angebot in der Chemiestadt beständig weiter, erst vor Kurzem war die erste Carsharing-Station im Stadtteil Oppau eröffnet worden. Nach Angaben von Stadtmobil ist Ruchheim nun der einzige Stadtteil, in dem noch kein Leihfahrzeug stationiert ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rita Augustin-Funck (2.v.r.) mit Kunden an der neuen Station © stadtmobil

„Mit der neuen Carsharing-Station und dem Fahrzeug der Kombiklasse dort setzt sich das Wachstum in Ludwigshafen fort“, kommentiert Dieter Netter von Stadtmobil. Und auch die Ortsvorsteherin ist glücklich über den Ford Focus, den die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil künftig nutzen können. „Ich wünsche Stadtmobil, dass viele Autobesitzer beim Carsharing einsteigen und damit das eine oder andere private Auto abgeschafft wird“, sagt Rita Augustin-Funck. Ein von mehreren Menschen gefahrenes Leihauto könne mehrere privat gehaltene ersetzen, habe sie in Erfahrung gebracht. Das sorge auch für eine Entlastung bei der Parksituation.

Hoffnung auf weiteren Kleinwagen

Die Hoffnung der Ortsvorsteherin ist, dass möglichst viele Maudacher beim Carsharing einsteigen, damit vielleicht bald ein zusätzlicher Kleinwagen das Angebot im Stadtteil ergänzt. Ermöglicht worden sei die Station erst durch die Kunden selbst, wie Dieter Netter berichtet. „In Maudach haben wir den schönen Fall, dass ein Nutzer seit Jahren Werbung für Stadtmobil macht“, sagt er. Dies sei nun belohnt worden. Auch er hofft auf einen möglichen Wachstumsschub, nachdem nun der erste Schritt gemacht ist. jei