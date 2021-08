Erst mit Rad gegen Pkw gefahren - dann in Gewahrsam gelandet

Ludwigshafen. Nachdem ein 20 Jahre alter alkoholisierter Fahrradfahrer in Ludwigshafen gegen ein geparktes Auto gefahren ist, durfte er seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle der Polizei ausschlafen. Nach Angaben der Behörde ergab ein Atemalkoholwert am späten Dienstagabend einen Wert von 1,15 Promille.

Eine Zeugin hatte gemeldet, dass der Radfahrer nach dem Unfall in der Eduard-Jost-Straße in Schlangenlinien geflüchtet sei. Nachdem die Polizei den Mann in der Nähe antraf, musste er die Einsatzkräfte aufs Revier begleiten. Bevor er die Nacht in Gewahrsam verbrachte, wurde sei ihm eine Blutprobe entnommen worden, informierte die Polizei weiter.