Ernst-Bloch-Preis 2021 geht an Kulturwissenschaftlerin Mithu M. Sanyal

Ludwigshafen. Die Autorin, Kulturwissenschaftlerin und Journalistin Mithu M. Sanyal hat den Ludwigshafener Ernst-Bloch-Preis 2021 erhalten. Die Stadt Ludwigshafen teilte am Donnerstag mit, dass die Preisträgerin mit ihrem Roman "Identitti" gesellschaftliche Strukturen in ein neues Licht gerückt hat. Den Förderpreis vergibt die Stadt Ludwigshafen am Rhein an die Kulturwissenschaftlerin und Philosophin Dr. Hanna Engelmeier, die in ihrem ersten und jüngst erschienenen literarischen Werk "Trost. Vier Übungen" verschiedene Genres miteinander verschmelzen lässt.

