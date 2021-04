Erneutes Fahren ohne Führerschein führt zur Sicherstellung des Fahrzeugs

Ludwigshafen. Ein 29-Jähriger hat am Freitag bei einer Verkehrskontrolle zum wiederholten Male keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen können. Nach Angaben der Polizei wurde der Fahrer in der Hohenzollernstraße in Ludwigshafen kontrolliert. Im Rahmen dessen wurde festgestellt, dass der Pkw-Fahrer bereits das vierte Mal, trotz Entziehung der Fahrerlaubnis, fahrend angetroffen werden konnte. Da der von ihm geführte PKW hierbei bereits zum dritten Mal genutzt wurde, wurde dieser zur Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten und zur Prüfung der Verwertung vor Ort sichergestellt.

