Erneuter Höchststand

Mainz/Ludwigshafen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz hat den neunten Tag in Folge einen Höchststand erreicht. Am Montag ermittelte das Landesuntersuchungsamt (LUA) 672,0 Infektionen auf 100 000 Einwohner in einer Woche. Ein Tag zuvor waren es 666,4. Die Gesundheitsämter des Landes erfassten 3932 Neuinfektionen binnen eines Tages. Die Hospitalisierungsinzidenz ging leicht zurück auf 4,84 nach 5,32 am Vortag. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg um drei auf 4770.

Für den Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises, der auch die Städte Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal umfasst, kam es indes zu einem Meldefehler. Für sämtliche Gebietskörperschaften wurde am Montag nämlich die Zahl der Neuinfektionen mit 0 angegeben. Da die Anzahl der Genesenen jedoch fehlerfrei gemeldet wurde, dürfte es mehr akut Infizierte in der Stadt geben als die angegebenen 2672. Auch die deutlich gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz mit einem Wert von 535,5 ist angesichts der Panne nicht wirklich aussagekräftig. jei/lrs