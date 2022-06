Erneuter Fall von Exhibitionismus in Ludwigshafen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen. Erneut hat sich ein Unbekannter in Ludwigshafen vor zwei Jugendlichen entblößt. Nachdem es bereits am 22. Mai und am 5. Juni zu Fällen von Exhibitionismus in der Ernst-Reuter-Siedlung gekommen war, belästigte ein bislang unbekannte Mann am Dienstagabend, gegen 19.15 Uhr, in der Von-Kieffer-Straße zwei Mädchen im Alter von 14 und 17 Jahren. Diese verließen nach Polizeiangaben umgehend die Örtlichkeit, konnten aber noch beobachten, wie der Mann auf einem metallic-roten Motorroller über einen Feldweg in Richtung Wattstraße davonfuhr.

Der Mann hatte laut Polizei dunkles Haar, einen leicht dunklen Hautton und trug zum Tatzeitpunkt ein blaues Polohemd und eine beige graue Hose. Ob ein Zusammenhang zu den oben genannten Taten besteht, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Anhand der Personenbeschreibungen dürfte es sich jedoch nicht um denselben Täter handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632773 bei der Polizei zu melden.