Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ehemaliges Pfalzwerke-Areal Erneute Verzögerung für eines der größten Wohnbauprojekte in Ludwigshafen

Die Pfalzwerke sind inzwischen in einen Neubau in der Ludwigshafener Innenstadt umgezogen. Am alten Standort ist der Startschuss für 330 Wohnungen und eine Kita inzwischen um eineinhalb Jahre verzögert