Ludwigshafen. Wegen einer Betriebsunterbrechung ist es in einer Anlage im Werksteil Nord der BASF SE in Ludwigshafen zu Fackeltätigkeiten gekommen. Diese sollen, laut Pressemitteilung des Unternehmens, kurz nach Mitternacht begonnen haben und können noch bis in die Morgenstunden andauern. Die zuständigen Behörden seien informiert.

